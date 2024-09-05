محافظ الجيزة: قوافل طبية ومعارض سلعية ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية

كتبت – مرام محمد

كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للإعداد لتدشين المشروع القومى للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بهدف استفادة المواطنين من جميع موارد الدولة بعدالة وفاعلية.

وأكد المحافظ، ضرورة أن تستهدف الأنشطة جميع فئات المواطنين من أهالى المحافظة وأن يستفيد من خدماتها كل فرد من أفراد المجتمع.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المبادرة ستشمل إطلاق قوافل طبية وتوعوية ومعارض للسلع والحرف اليدوية وخدمات السجل المدنى وفعاليات ثقافية وترفيهية وأنشطة ودورات تدريبية وتوزيع مساعدات على الأسر الأولى بالرعاية.

وفى هذا الإطار، عقدت هند عبد الحليم نائب المحافظ، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع مسؤلى الأجهزة المعنية بالمحافظة، وذلك لتوضيح أهداف المبادرة وتوزيع الأدوار والإعداد ليوم التدشين.

وناقشت "عبد الحليم"، مهام كل جهة خلال الحفل وكذا فعاليات المشروع والمساهمات والأنشطة والفعاليات التى ستنظمها كل منها، مؤكدة على أهمية المشروع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتكامل جهود أجهزة المحافظة لرفع مستوى معيشتهم.

ودعت نائب المحافظ، كافة الجهات الراغبة فى المساهمة بالمشروع بالتقدم والمشاركة لتمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستفادة من الخدمات والفعاليات المقرر تنظيمها.