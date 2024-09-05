كيف يحمى قانون الأحوال الشخصية المرأة المريضة حال هجر الزوج

كتبت أسماء شلبى

تتعرض العديد من الزوجات لمأساة بسبب تخلى أزواجهن عنهن حال مرضهن، وتركهن دون نفقات، ليقفن أمام محاكم الأسرة يحاربن للحصول عليها بسبب المعاناة الواقعة عليهن بعد تهرب الأزواج من المسئولية والتأخر فى سداد النفقات والوقوف بجوار زوجاتهم فى تلك الأزمة، وتحايلهم بالغش والتدليس لحرمان الزوجات من حقوقهن المستحقة، وهنا يأتى دور نفقة العلاج التي وضعها القانون لحماية السيدات من الحاجة والعوز عند المرض، وتوفير نفقة عادلة لسداد مصروفات العلاج لتكون بمثابة الداعم لهن أثناء مرضهن.

وخلال السطور التالية نرصد شروط استحقاق نفقات العلاج للزوجة، وكيفية تقديرها، وهل يعاقب الزوج بالحبس إذا تخلف عن سدادها؟

1- وفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن نفقة العلاج ومصروفاتها اللازمة فرضت لمساعدة الزوجة والأبناء على تحمل أعباء المعيشة.

2- نفقة علاج للأمراض الطارئة والخطيرة، إذا ثبت إصابة الصغار أو الزوجة" بشرط قيام الزوجية".

3- ويلتزم بها الزوج لسداد المصروفات كلمة وفقا ليسار حالته المادية من أجرة الطبيب وثمن الدواء وغير ذلك.

4- إلزامية ووجوبية من يتخلف عن سدادها يعاقب بالحبس لما لها من أهمية للحفاظ على الأسرة من التفكك والضياع والفقر والحرمان من الحقوق الطبيعية والوقوع فى المذلة.

5- تشمل نفقات علاج الأمراض سواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية، وسواء كان المرض طارئًا أو مزمنًا.

6- الزوج ملزم بسداد ثمن الأدوية ونفقات العمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات وكشوف الأطباء والفحوص والإشاعات والتحليلات وما شابهها.

7- يلزم الزوج بمصروفات زوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بها وفقا لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله شرط أن تقدم إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها.

8- حكم النفقة واجب النفاذ وإذا امتنع الصادر بحقه عن التنفيذ 3 شهور دون سبب وأثبتت المدعية أن المدعى عليه المحكوم ضده قادر على السداد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات.