غداً.. افتتاح مسجدين بحضور قيادات أوقاف كفر الشيخ وإمام مسجد السيدة نفسية

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد قريتان بمركزي مطوبس والحامول بمحافظة كفر الشيخ، غداً الجمعة، افتتاح مسجدين،" مسجد عز الدين بقرية برمبال مركز مطوبس، ومسجد 62 الجدية بالحامول، بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ الدكتور علي الجمال، إمام مسجد السيدة نفيسة، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير الدعوة بالمديرية، وقيادات وزارةالأوقاف، بكفر الشيخ وقيادات المحافظة.

فسيتم افتتاح مسجد عز الدين بقرية برمبال مركز مطوبس بعد انتهاء أعمال التجديد والتطوير الشاملة، وتأتي هذه الترميمات لتحسين كفاءة المسجد وتطويره ، مع الحرص على تجديد المسجد من الداخل بما يحافظ على قيمته التاريخية والمعمارية.

وسيؤدي الشيخ الدكتور علي الجمال، إمام مسجد السيدة نفيسة، خطبة الجمعة في إفتتاح المسجد، مؤكداً أن مسجد يُعد من أكبر وأشهر مساجد مطوبس، وهو إضافة لوزارة الأوقاف، والتي تستهدف إعمار المساجد برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.