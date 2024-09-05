عمر هاشم ووزير الأوقاف يؤديان صلاة الجمعة بالزقازيق احتفالا بعيدها القومى

الشرقية - إيمان مهنى

يؤدي الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، و القيادات الأمنية والتنفيذية و النواب، صلاة الجمعة بمسجد الفتح بالزقازيق، بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي.



و من المقرر أن يلقي الخطبة الدكتور أحمد عمر هاشم و يقرأ قرآن الجمعة القارئ الشيخ إسماعيل طنطاوي، و ينقلها التلفزيون المصري.



وتحتفل المحافظة،بدخول 55 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات (الصحة – الطرق – الصرف الصحي - الكهرباء - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – تحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية) بتكلفة 4 مليار و300 مليون جنيه، في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

