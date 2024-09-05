على أنغام يا قطن يا حرير.. انطلاق حصاد الذهب الأبيض فى الشرقية

الشرقية -فتحية الديب

قدم تليفزيون "اليوم السابع" تقريرا مصورا رصد خلاله انطلاق موسم حصاد القطن بقرية الزهراء بمحافظة الشرقية.

وقال أحمد عبد العزيز، من مزارعى محافظة الشرقية، إنه يجيد زراعة القطن منذ عقود، وعلى المزارع السعى وتطبيق التوصيات التى يوجهها لهو مهندسو الإرشاد من خلال الندوات الزراعية، مشيرا إلى أنه زرع نصف جيزة 97 الذى تتم زراعته للمرة الأولى داخل المحافظة، وأن المحصول يحتاج خدمة قوية من الفلاح، منوها أن القيراط يعطى إنتاجية 7 قناطير وذلك بسبب التغيرات المناخية التى أثرت على المحاصيل.

وأضاف المهندس أشرف طه نصير، مدير عام الزراعة بالشرقية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه تمت زراعة 48 ألف فدان بمحصول الذهب الأبيض بزمام محافظة الشرقية، وذلك من إجمالى المستهدف زراعته للمحصول لموسم 2024، وهو 55 ألف فدان موزعة ما بين ائتمان وإصلاح ومراقبات، وأن المحصول حاليا فى مرحلة النمو الثمرى.

وعن أنواع البذور المزروعة بالشرقية أوضح أن الصنف المزروع منذ عدة سنوات بالشرقية هو جيزة 94، الذى يتميز بالنمو الثمرى عن الخضرى وغزارة ثماره وملائمته للظروف الجوية ومقاومته للأمراض، بالإضافة إلى نضجه مبكرا عن الأصناف الأخرى، علاوة على تحقيقه إنتاجية مرتفعة تتراوح ما بين 9 إلى 11 قنطارا، وتمت زراعة صنف جيزة 97 هذا العام بخمسة مراكز فقط هذا العام كنوع من التجربة.