طرح لحوم وأسماك وخضراوات طازجة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار فى الوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد استكمال جهودها لتوفير الخضراوات والفاكهة والاسماك والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال منافذ البيع الحكومية المخفضة بنطاق مدينة موط، مما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وتحت إشراف اللواء ياسر كمال الدين محمد رئيس المركز والتى شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين عليها لشراء احتياجاتهم.

وقال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة إن هذه المبادرة كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المركز، من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية بطرق فعالة وميسرة، حيث يتم توفير المنتجات والسلع الغذائية واللحوم والأسماك والخضراوات والفاكهة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق التجارية بهدف محاربة غلاء الأسعار ودعمها لأهالى مركز الداخلة.



