صحف إيطالية معلقة على زيارة الرئيس السيسى لتركيا: مزيد من التعاون

فاطمة شوقى

أبرزت الصحف الإيطالية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى تركيا ولقائه مع نظيره رجب طيب أردوغان، وذلك لبدء صفحة جديدة في العلاقات بين الطرفين.

وقالت وكالة نوفا إن اجتماع السيسى واردوغان يمثلون بداية تعاون إقليمى جديد، حيث تشير تصريحات كلا منهما إلى تجدد التقارب بين القاهرة وأنقرة، مع الاعتزام بتعزيز العلاقات الثنائية.

وأكد أردوغان أن الهدف المشترك المتمثل في زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، وإن مساهمات تركيا ومصر في السلام والاستقرار الإقليميين لها أهمية حيوية"، وشدد على أن البلدين يحافظان على "موقف مشترك بشأن القضية الفلسطينية".

وكتب الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعى:"أعرب عن سعادتي البالغة بزيارتي الأولى للجمهورية التركية، ولقائي مع فخامة الرئيس "رجب طيب أردوغان"، حيث تجمع بين دولتينا العريقتين علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور، كما تربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد الزعيم المؤسس "مصطفى كمال أتاتورك"، ولعل زيارتي اليوم، ومن قبلها زيارة فخامة الرئيس أردوغان للقاهرة، تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استناداً لدورهما المحوري في محيطهما الإقليمي والدولي، وبما يلبي طموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين".