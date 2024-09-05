شراء معدات لدعم مهمات السلامة والصحة المهنية للعاملين بمياه سوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج برئاسة المهندس محمد صلاح عبد الغفار شراء مهمات سلامة وصحة مهنية بمبلغ 10 ملايين جنيه، وذلك بهدف تأمين بيئة العمل والحفاظ على حياة العاملين بالشركة والمواطنين وخارجها، مشيرا الى إنه يتم تدريب جميع العاملين بجميع مواقع الشركة على كيفية الاستخدام الأمثل لتلك المهمات لمواجهة كافة المخاطر، وأن الشركة تولي أهمية قصوى لتأمين العاملين والمواطنين.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية .

وأضاف رئيس شركة المياه، حرص الشركة على بيئة عمل لائقة لصالح العامل وصاحب العمل وأن الشركة تكثف جهودها فى وضع السياسات العامة والخطط والبرامج التى تكفل حماية العمال من مخاطر العمل وحوادثه والأمراض المهنية فى إطار الإستراتيجية المصرية للسلامة والصحة المهنية والتى تستهدف تقليص عدد الأشخاص الذين يصابون أو يلقون حتفهم فى العمل وخفض معدلات الإصابة فى مكان العمل

وأشار اللواء أحمد ابو حساب مستشار الشركة لشئون الرقابة والمتابعة والسلامة والصحة المهنية، أنه تم شراء العديد من مهمات السلامة والصحة المهنية منها بدل تطهير ونظارات واقية وأوجه لحام وأجهزة كشف غازات وجوانتيات وأحذية سيفتى، وكذلك شراء شنط إصلاح كلور متعدد الأغراض خاص بمكافحة تسرب غاز الكلور وذلك للتعامل السريع مع أي تسرب لغاز الكلور.

وأوضح الدكتور مصطفى الحلوانى مدير الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية، ان تلك المعدات تُساعد على ممارسات السلامة والصحة المهنية و تقليل المخاطر الرئيسية التي تواجه العمال في مختلف القطاعات بشكل كبير من خلال تحديد ووضع خطط للوقاية من الحوادث المحتملة وتوفير معدات الوقاية الشخصية وتدريب العمال على كيفية استخدام تلك المعدات بشكل آمن بالاضافة الى إجراء تفتيش دوري على بيئة العمل للتأكد من أنها تلبي معايير السلامة والصحة المهنية.