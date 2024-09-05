زوجة تلاحق زوجها باعتراض على الطاعة بعد أن جمعها وضرتها بمسكن واحد

كتبت أسماء شلبي

قدمت زوجة، اعتراض على طلب الطاعة المقدم من زوجها أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بالزواج دون علمها، ثم ابتزازها لإجبارها علي العيش برفقة ضرتها في منزل واحد أو التنازل عن الحضانة وحقوقها الشرعية، لتؤكد:" دمر حياتي وتزوج علي بعد 15 سنه زواج، وحاول إجباري علي العيش برفقة زوجته الجديدة، وشهر بسمعتي".

وقالت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة، "زوجي قام بتسجيل شقة الزوجية باسم زوجته الجديدة ليحرمني من المطالبة بها كمسكن للحضانة، وحاول إجباري علي تنفيذ الطاعة وخيرني بين منطقة نائية ومنزل ضرتي، وألحق بي الضرر المادي والمعنوي بي، وأصابني بشكل خطير بعد تعديه على بالضرب، ورفض تطليقي ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لأعيش طوال الشهور الماضية في عذاب بسبب ملاحقته لي وتهديدي علي يديه".

وأكدت الزوجة التي تقدمت بدعوى طلاق، "استولي زوجي علي منقولاتي ومصوغاتي، مما دفعني الاعتراض على مواصلته تعنيفي، وأثبت حرمانه لي من النفقات، واتهمته بالتشهير بي، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي والإساءة لي وفقاً التقارير والمستندات التي تقدمت بها".



