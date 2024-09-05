رفع 418 حالة إشغال لمحال ومنشآت تجارية خلال حملات بالعمرانية

كتبت – مرام محمد

شن حي العمرانية حملات مكبرة لمواجهة إشغالات وتعديات المحال والمقاهي والمنشآت التجارية على الطريق العام، لتحقيق الانضباط وتسهيل الحركة المرورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

أسفرت الحملات عن رفع 418 حالة إشغال من الطريق العام تابعة للمحال والمنشآت التجارية بشارعي سيد عبد الله والدكتور، وذلك بمتابعة من اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية، والعميد أحمد صقر مدير شرطة المرافق، والإدارات المعاونة من الإشغالات ورخص المحال والمتابعة.

ووجه محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين وعدم السماح بتعدي أي منشأة تجارية أو مقهى أو محل أو كشك على الطريق العام، ورصد أي مخالفات ومواجهتها في الحال لتحقيق الانضباط وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

وشدد على متابعة جهود رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة وإجراء متابعات ميدانية على مدار الـ24 ساعة لفرض الانضباط ومنع أي ممارسات عشوائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



حملة لرفع الإشغالات بالعمرانية



حملة لرفع الإشغالات بشوارع العمرانية



حملة لرفع الإشغالات في حي العمرانية