حبس عاطل بحوزته مواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة السادات بمحافظة المنوفية، تجديد حبس عاطل ضبط وبحوزتة مواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين ، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تمكنت مباحث مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية ، من ضبط عاطل وبحوزتة مواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية ، إخطارا من الرائد عمرو سعد الله رئيس مباحث مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية ، يفيد من ضبط عاطل وبحوزتة مواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.