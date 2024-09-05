اليوم السابع
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حبس عاطل بحوزته مواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

الخميس، 05 سبتمبر 2024 09:41 ص
حبس عاطل بحوزته مواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة السادات بمحافظة المنوفية، تجديد حبس عاطل ضبط وبحوزتة مواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين ، 15 يوما  على ذمة التحقيقات.

تمكنت مباحث مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية ، من ضبط عاطل وبحوزتة مواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية ، إخطارا من الرائد عمرو سعد الله رئيس مباحث مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية ، يفيد من ضبط عاطل وبحوزتة مواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 







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