حبس راكب ضبط بحوزته مخدر الحشيش فى مطار القاهرة

كتب كريم صبحى

قررت نيابة النزهة، حبس شخص يحمل جنسية أجنبية، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد ضبطه وبحوزته مواد مخدرة فى مطار القاهرة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ من ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") وبحيازته (كمية لمخدر الحشيش) مخبأة داخل حقيبته، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد.

وبمواجهته أمام اللواء عبد الناصر موافي مدير مباحث المطار، أقر بملكيته للمضبوطات، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.