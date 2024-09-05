جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول الاستخدام الرشيد للأدوية

الإسماعيلية-صبرى غانم

نظمت كلية التجارة جامعة قناة السويس ندوة توعوية تحت عنوان "الاستخدام الرشيد للأدوية"، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وجاءت الندوة بإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتعليقا على عقد الندوة أكد الدكتور ناصر مندور على أهمية الندوة فى تعزيز الوعي الصحى وتقديم المعرفة العملية للمجتمع الجامعى.

شهدت الندوة حضور الدكتور سلوى فراج، عميد كلية التجارة، والدكتور ريمان عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

حاضر بها الدكتور إسماعيل عوض الله سلامة، وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الذى تناول محاضرة متعمقة حول كيفية استخدام الأدوية بشكل رشيد، خاصة فى ظل الظروف الصحية الراهنة.

استعرض الدكتور إسماعيل عوض الله كيفية تناول المضادات الحيوية بجرعات آمنة وفعالة لتجنب مقاومة البكتيريا، مع التركيز على كيفية استخدام هذه الأدوية لدى الأطفال، متطرقاً إلى أدوية علاج الآلام المزمنة للعظام وآلام العمود الفقري، وحدود استخدامها الآمنة، إضافة إلى أدوية علاج الكوليسترول المرتفع وأهمية اتباع نظام غذائي صحي ونظام رياضي فعال.

وأبدى الحضور تفاعلًا كبيرًا مع محتوى المحاضرة، وقدموا العديد من الأسئلة والاستفسارات التي أثرت النقاش.

وأعرب المشاركون عن امتنانهم للفوائد التى حصلوا عليها من الندوة، وأبدوا رغبتهم في تكرارها في بداية العام الدراسي القادم لضمان استفادة أكبر من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ومن جانبها أكدت الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة على التزامها بتنظيم المزيد من الفعاليات التوعوية التي تسهم في تعزيز الوعي الصحي وتحقيق الفائدة المرجوة للمجتمع الأكاديمي.

جاءت الندوة تحت إشراف المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئة وأحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.