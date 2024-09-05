ثورة فى علاج الأورام.. أقراص تؤخذ فى المنزل لعلاج اللوكيميا

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة لبنى عز العرب أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام بـ طب عين شمس، إن هناك خطوطا استرشادية جديدة لعلاج أورام الغدد الليمفاوية والتى تصيب الأطفال والكبار أيضا.وأضافت، خلال مؤتمر الأورام بـ طب الأزهر، إن هناك جلسة خاصة عن الجديد فى علاج أورام الغدد الليمفاوية، موضحة، أن أورام الغدد الليمفاوية نوعان، وكل نوع منهما ينقسم إلى عدة أنواع.

وأكدت، أن بعض المرضى يتم شفاؤهم نهائيا وهناك مرضى لهم قابلية لارتداد الورم، موضحة أن الأبحاث الجديدة أظهرت أن هناك بروتوكولات علاجية تستدعى إضافة نوع من الأدوية الجديدة حيث يتم إضافة علاج موجه يستهدف السبب الرئيسى لتهيج هذه الخلية.



وقالت، إن العلاجات الجديدة فى جميع فروع الأورام حدث فيها طفرة مثل اللوكيميا المزمنة أو ما يطلق عليها سرطان الدم المزمن، مضيفة: " مش كل واحد يعمل صورة دم ويجد كرات الدم البيضاء مرتفعة فمعنى ذلك انه لابد من علاجه أو يستلزم علاج" .



وأوضحت، أن هناك شروطا معينة لعلاج اللوكيميا المزمنة فى الدم مثل النوع الذى يطلق عليه CLL مؤكدة، انه ليس كل حالة تتطلب العلاج فإذا كانت كرات الدم البيضاء مرتفعة، ولا تعانى من أعراض أخرى مثل التعب أو بعض الأعراض الأخرى مثل تضخم الطحال فان هذه الحالة لا تتطلب علاجا.



وقالت، إن الحالات التى تحتاج للعلاج كنا نعطيها كيماوى ولكن للأسف الكيماوى لا يأتى بالنتيجة المرجوة فى بعض الحالات، وبدأنا نبحث فى الأسباب والجينات ووجدنا أن هناك جين معين عندما حدث فيه تشوه فى الخلية، يتم علاجه بالأقراص، وهى أقراص موجهة تعالج سرطان الدم المزمن فى المنزل، وقد حصلت على موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA "، وقد تم توفيرها على نفقة الدولة والمبادرات الرئاسية، والدولة تتحمل نفقات هذه الأدوية.



وأوضحت، ان مريض اللوكيميا المزمنة غالبا ما يكون سنه كبيرا ويعانى من أمراض مصاحبة كثيرة وبالتالى فان توفير أدوية تؤخذ بالفم وفى المنزل لعلاج هذا المرض يمثل طفرة فى العلاج، وهو متاح مجانا للمريض المصرى، ولكن هذه الأقراص ليست "بونبون" ولكن يجب أخذها تحت اشراف طبى، موضحة، أن هناك إرشادات معينة عند تناولها ومعرفة الادوية الاخرى التى يتناولها المريض لعدم تفاعلها مع بعض البعض .

ونصحت الطبيبة أى شخص ظهرت له أى ورم سواء بالرقبة تحت الإبط، أو بين الرئتين، أو بالبطن، أو بين الفخذين، أو الطحال أو خلف الركبة ، أو أى "كولكيعة"، تظهر فى هذه الأماكن ولا تستجيب لاى علاج وليس بها جرح، وبعد أن يستنفذ المريض كل طرق العلاج من مضادات الالتهاب والعلاجات الأخرى، فعليه ان يتوجه الى الطبيب المتخصص فى الأورام.و خاصة عن حدوث انخفاض فى الوزن بدون مبرر أو سبب طبى، بحيث لا يكون مصابا بالسكر ولا يعانى من نشاط فى الغدة الدرقية .



