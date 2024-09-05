تنظيم قافلة طبية مجانية على مدار يومين بقرية طنوب بتلا بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار تنظيم القوافل الطبية المتنقلة وتقديم الخدمات الصحية المجانية للمواطنين بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن أنه تم تنظيم قافلة علاجية مجانية بقرية طنوب بمركز ومدينة تلا وتخدم قرى " كفر ربيع ، منشأة السلام ، طنوب ، كوم مازن ، صفط جدام ، كفر العلوي ، الكمايشه عزبة النجارين " بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والمساهمة في تخفيف العبء عن أهالينا بالقرى والنجوع كون الإنسان المصري أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة، حيث تضم القافلة تخصصات متعددة، بالإضافة إلى إجراء التحاليل اللازمة والأشعة وتقديم العلاج بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية للمواطنين.

ومن جانبه، أشاد محافظ المنوفية بالجهود التي تبذلها مديرية الصحة ضمن مبادرات رئيس الجمهورية التي تستهدف جميع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.