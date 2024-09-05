"تعليم دمياط" يوجه بسرعة انتهاء إجراءات القبول والتحويلات وندب المعلمين

دمياط معتز الشربينى

عقد اليوم "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا أون لاين بمديري عموم الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات والتناسيق والمراحل والمتابعة والإحصاء وموجهي مواد اللغة العربية، اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن الاجتماع استهدف جاهزية المدارس وموقف تسجيل القوائم والجداول وسد العجز بكل مدرسة علي حدة بالإضافة إلي موقف الكثافات والأثاث المدرسي وتشغيل المدارس المتوقفه عن العمل والمدارس الجديدة وموقف الصيانه الشاملة والبسيطة.

وشدد "وكيل الوزارة" عن انتهاء إجراءات القبول بالصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال والتحويلات بين المدارس، والانتهاء من اجراءات ندب المعلمين وتسكينهم بالمدارس، موجها بسرعة الانتهاء من صرف مستحقات المعلمين والعاملين المتأخرة.



