"تعليم الجيزة" تخصص أرقام واتس آب لتلقى شكاوى أولياء الأمور

كتبت – مرام محمد

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن طرق وآليات استقبال شكاوى المواطنين ومقترحاتهم، حرصًا على التواصل الدائم والفعال مع أولياء الأمور وتحقيق أقصى درجات الشفافية، بما يؤدى إلى الإيجابية وسرعة التواصل وبحث المشكلات والمقترحات.

وأشارت المديرية إلى أنها تستقبل الشكاوى الخاصة بـ التعليم الخاص على الأرقام الآتية: 01228822787 ، 01025590520، وشكاوى التعليم العام على الأرقام الآتية: 01021728554 ، 01556279103.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، أن هذه الأرقام لتلقى الشكاوى والمقترحات فقط دون أية اتصالات هاتفية، مؤكدة الرد خلال 24 ساعة من إرسال الشكوى.

وأكدت ضرورة إرفاق راسل الشكوى أو المقترح صورة الرقم القومي من واقع البطاقة، وكذلك رقم الهاتف مع الشكوى، مشيرة إلى أنه لن ينظر لأى شكوى لم يرفق بها صورة الرقم القومي ورقم الهاتف.