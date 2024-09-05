تعرف على استعدادات جامعة الفيوم لاستقبال الطلاب فى العام الجامعى الجديد

الفيوم رباب الجالي

تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، عقد الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، اجتماعًا مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، وذلك بحضور الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ولمياء كساب مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومديري الإدارات بالإدارة العامة لرعاية الشباب، ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات أهمها تنظيم أسبوع كامل لاستقبال الطلاب الجدد بالعام الجامعي الجديد، وسيتضمن برنامج استقبال الطلاب الجدد تحية العلم وتنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات على مدار أسبوع بالحرم الجامعي.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة آليات التجهيز لتنظيم احتفالية جامعة الفيوم بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بالإضافة إلى تنظيم كرنفال لأول مرة خاص بانتصارات أكتوبر، وذلك من خلال تقديم عدد من الفقرات الفنية تسهم بها كل كلية من كليات الجامعة، وسيتضمن الكرنفال تنظيم مسابقات ثقافية وفنية عن حرب أكتوبر، وأيضًا تنظيم ندوة عن انتصارات أكتوبر بالتعاون بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع التعليم والطلاب.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة خطة النشاط الطلابي بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد على كافة المستويات، وتم الاتفاق على وضع خطة موحدة على مستوى كليات الجامعة تقوم بتنفيذها الإدارة العامة لرعاية الشباب بمختلف إداراتها.

وناقش الاجتماع أيضًا ملف التكافل الاجتماعي للطلاب المستحقين للدعم وجاري تجهيز كشف من قبل الإدارة العامة لرعاية الشباب بأسماء الطلاب المستحقين للدعم حتى يتم التوجيه بسداد المصروفات لهؤلاء الطلاب والتسكين في المدن الجامعية للطلاب المغتربين.