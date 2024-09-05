تضامن المنوفية: 4 قوافل طبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية بمحافظة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، خلال شهر أغسطس فى تنظيم 4 قوافل علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على مئات المرضى غير القادرين بقرى مراكز المنوفية .

شمل الدعم المرضى غير القادرين والأولى بالرعاية بقرى دبركى وفيشا الكبرى والصغرى ومنشاة الكبرى ومنوف البلد وبرهيم والخماسين بمركز منوف، وقرى بنى غريان وبجيرم وقويسنا البلد و ابهنس بمركز قويسنا، وقرية العطار بمركز الباجور، وقريتي ساقية المنقدى وجريس بمركز اشمون، وقرية الصوالحة بمركز شبين الكوم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم القوافل العلاجية يتم وفق خطة مسحيه تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بشبين الكوم، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته .

موضحًا ان القوافل الطبية تضمنت اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا .

وأشار إلى أن «الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والاسر الاولى بالرعاية، لافتًا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا.



