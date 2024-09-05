تشييع جثامين طالبين لقيا مصرعهما فى حادث سير بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شيع أهالي القرضا بمركز كفر الشيخ، جثمان طالبين لقيا مصرعهما، في حادث سير، قبالة مفارق القرضا بمدينة كفر الشيخ، كان يقودها شاب عمره 19 سنة، وعقب الحادث توجه لمركز الشرطة لتسليم نفسه، وبدأت جهات التحقيق التحقيق في الواقعة.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، اخطاراً بوقوع حادث سير، قبالة مفارق القرضا، أدى لمصرع طالبين، وتم نقل جثامين الطالبين لمستشفى كفر الشيخ العام، وبالعرض على النيابة، صرحت بدفن جثمان الطالبين، وسلم الشاب سائق السيارة نفسه، وجاري إجراء التحقيقات اللازمة حول الحادث.

وتبين أن الطالبين "حسين عبد النبي حواس" 18 سنه، حاصل على الثانوية العامة، والتحق منذ أيام بكلية طب التمريض، و"عمر علاء العيسوي"، 18سنه، حصل على الثانوية العامة، والتحق منذ أيام أيضا بكلية العلاج الطبيعي، يسيران على رافد الطريق الدولي " كفر الشيخ طنطا" بالقرب من مفارق القرضا، وصدمتهما السيارة التي كان يقودها شاب عمره 19 سنة.