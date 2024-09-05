تداول 9 ألف طن و585 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 585 شاحنة و137سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 267 شاحنة و 83 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، 318 شاحنة و 54 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين NEYSPIRIT وALCUDIA EXPRESS ، فيما غادر الميناء بالأمس السفينة ALCUDIA EXPRESS، كما تم تداول 2850 طن بضائع و 280 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهى كوين نفرتيتي، آور وآيلة، كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة CORAL SIEEDEREE علي متنها 2000 طن مادة بروبلين قادمة من الامارات.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1390 راكب بموانيها.

