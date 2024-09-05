تحت مظلة التحالف الوطنى.. الأورمان تنظم قوافل طبية لعلاج 624 مريضا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي أنه في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج خلال شهر أغسطس فى تنظيم 4 قوافل علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 624 مريضا، ضمن المرضى غير القادرين بقريتي الشيخ مكرم وأولاد عزاز مركز سوهاج، وقرى الكولا وحى الكوثر والسلامونى مركز اخميم، والبارود مركز المراغة، والحسنة مركز طما، والحرجة بحري مركز البلينا.

ومن جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم القوافل العلاجية يتم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى سوهاج، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأوضح أن الأورمان خلال شهر أغسطس نظمت 4 قوافل علاجية، حيث تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشار إلى أن «الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والاسر الاولى بالرعاية، لافتًا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجًا.