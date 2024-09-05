بالقوس والسهم.. حكاية أول فريق فى الصعيد للتدريب على الرماية بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

يسعى ابن النوبة بمحافظة أسوان، محمد محمد عبد النبى وشهرته "عصمت أفندينا"، مدرب معتمد لدى نقابة المهن الرياضية، لتكوين أول فريق فى صعيد مصر بمحافظة أسوان، فى رياضة الرماية بالقوس والسهم العربى، وذلك للمشاركة فى المحافل الرياضية المحلية والدولية.

تليفزيون "اليوم السابع" التقى بمدرب رياضة الرماية بالقوس والسهم، فى منطقة جبل أبو الهوا غرب أسوان، والتى تشهد تدريب الأطفال على هذه الرياضة المستحدثة فى أقصى الجنوب، وتأهيل الأطفال لها.

وقال "محمد عبد النبى"، إن هدفه الذى يسعى له هو تشكيل أول فريق يمثل صعيد مصر لهذه الرياضة التى تمارس بالقاهرة، وذلك من خلال سعيه بعد حصوله على شهادة معتمدة من نقابة المهن الرياضية متخصصة فى رياضة قوس السهم.

وأضاف "أفندينا" أنه يستهدف تدريب الأطفال من الجنسين، من سن 8 سنوات فأكبر، وتأهيلهم من خلال التدريب على الطريقة الصحيحة للإمساك بالقوس والسهم والرماية على الهدف الثابت والمتحرك أيضاً والتدريب على ركوب الخيل والرمى من فوق الحصان.



استخدام أدوات التدريب



إصابة الهدف



التركيز على الهدف



‪الرماية



تدريب الأطفال



تفاصيل الرياضة



جانب من التدريب



رياضة الرمى بالقوس والسهم



صحفى اليوم السابع مع فريق التدريب