اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 سبتمبر 2024 07:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

المستشار محمود فوزى: الدستور يعطى ضمانات للحبس الاحتياطى وضوابطه

الخميس، 05 سبتمبر 2024 06:22 م
المستشار محمود فوزى: الدستور يعطى ضمانات للحبس الاحتياطى وضوابطه المستشار محمود فوزي
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن الدستور المصرى يعطى عدد كبير من الضمانات القانونية المتعلقة بالمحاكمة العادلة والمنصفة، وكذلك فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى وضوابطه. 


وأضاف فوزى، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مجلس النواب عاكف منذ 14 شهر على صياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية، ويتم إعداد المشروع بمشاركة من كافة الأطراف المعنية، مؤكدًا أن النقاشات مستمرة ومع استمرارها يتم تحسين النصوص للوصول لنتائج أفضل.

 

وأشار المستشار محمود فوزى، إلى أن الدستور المصرى أوجب أن يكون هناك تعويض فى حالة حدوث حبس احتياطى خاطئ أو تنفيذ عقوبة وقضى فيما بعد بالبراءة فى المحكمة، مؤكدًا الحوار الوطنى كان حريص على أهمية وجود تعويض مادى، وتعويض أدبى بتصحيح الصورة الذهنية التى قد تترتب على حبس احتياطى والذى ثبت فى تقدير القاضى أنه غير صحيح.







المستشار محمود فوزي

الدستور

ضمانات الحبس الاحتياطي

اكسترا نيوز

الحوار الوطنى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة