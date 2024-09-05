العراق يوقع اتفاقا لشراء 12 مروحية قتالية من إيرباص

وكالات

سيحصل العراق على 14 مروحية من "إيرباص" بينها 12 مقاتلة متعددة المهام من طراز "كاراكال H225M" بعدما وقعت بغداد والشركة، الخميس، اتفاقا يعكس عزم العراق على تعزيز قدراته الدفاعية فى وجه الخلايا المتشددة التى لا تزال نشطة.

ووقع العقد مدير فرع "إيرباص هيليكوبترز" فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أرنو مونتالفو ومدير المديرية العامة للتسليح والتجهيز فى وزارة الدفاع العراقية اللواء محمد حسين مولى، بحضور وزير الدفاع العراقى ثابت العباسى والسفير الفرنسى لدى العراق باتريك دوريل، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

وأوضحت السفارة الفرنسية فى بغداد، أن الاتفاق يشمل ما مجموعه 14 مروحية بينها 12 مقاتلة من طراز "كاراكال H225M".

ويبدأ التسليم اعتبارا من مطلع العام 2025 على أن يستغرق عدة أشهر.

وقال دوريل فى كلمة مقتضبة فى ختام المراسم "إن توقيع اليوم هو ثمرة مناقشات طويلة الأمد بين رئيس الجمهورية الفرنسى إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني"، مضيفا "نفتخر اليوم بأننا حققنا هذه النتيجة التى ستمكّن العراق من تعزيز قدراته وسيادته".

من جهته، أكد العباسى أن هدف الاتفاق هو "تعزيز قدرات الجيش العراقى وطيرانه".

وتُستخدم مروحية "كاراكال H225M" الثقيلة (11 طنا) فى مهام البحث والإنقاذ والنقل والهجوم أو حتى القوات الخاصة.