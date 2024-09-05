اليوم السابع
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التشغيل التجريبى لوحدة طب أسرة أبيس بكفر الدوار خلال مبادرة حياة كريمة

الخميس، 05 سبتمبر 2024 02:08 م
التشغيل التجريبى لوحدة طب أسرة أبيس بكفر الدوار خلال مبادرة حياة كريمة حياة كريمة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة عن التشغيل التجريبي لوحدة طب أسرة أبيس 4 بكفر الدوار، وذلك ضمن وحدات المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري "مبادرة حياة كريمة" لتقديم خدمات الرعاية الأولية .

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن مشروع  مركز طب أسرة أبيس 4 ، يُعد من أول الوحدات المستلمة من الوحدات بكفر الدوار،  والتى تبلغ 32 وحدة .

مضيفا أن مركز كفر الدوار من أكبر المراكز التى تم إنشاء وحدات بها ضمن مبادرة حياة كريمة ، وجارى استلام مراكز طبية أخرى ،ويعتبر أحد المشروعات المرشحة للدخول فى منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة البحيرة ، وأن افتتاحه سيجيئ تيسيرًا على المرضى ، وسيتم العمل بأعلى كفاءة ، بما يعود بالنفع على المواطنين .

وأوضح وكيل وزارة الصحة خلال تفقده لوحدة أبيس  أن الوحدة الجديدة ستقدم  ، خدمات الرعاية الأساسية وعيادات طب الأسرة والأطفال وأمراض النساء وسونار والأسنان وتنظيم الأسرة ،وكذلك متابعة الحمل وطوارئ  ومعمل الدم ومعمل الطفيليات وصيدلية  وغير ذلك من العيادات المتخصصة.


 







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