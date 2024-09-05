التشغيل التجريبى لوحدة طب أسرة أبيس بكفر الدوار خلال مبادرة حياة كريمة

البحيرة - ناصر جودة

أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة عن التشغيل التجريبي لوحدة طب أسرة أبيس 4 بكفر الدوار، وذلك ضمن وحدات المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري "مبادرة حياة كريمة" لتقديم خدمات الرعاية الأولية .

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن مشروع مركز طب أسرة أبيس 4 ، يُعد من أول الوحدات المستلمة من الوحدات بكفر الدوار، والتى تبلغ 32 وحدة .

مضيفا أن مركز كفر الدوار من أكبر المراكز التى تم إنشاء وحدات بها ضمن مبادرة حياة كريمة ، وجارى استلام مراكز طبية أخرى ،ويعتبر أحد المشروعات المرشحة للدخول فى منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة البحيرة ، وأن افتتاحه سيجيئ تيسيرًا على المرضى ، وسيتم العمل بأعلى كفاءة ، بما يعود بالنفع على المواطنين .

وأوضح وكيل وزارة الصحة خلال تفقده لوحدة أبيس أن الوحدة الجديدة ستقدم ، خدمات الرعاية الأساسية وعيادات طب الأسرة والأطفال وأمراض النساء وسونار والأسنان وتنظيم الأسرة ،وكذلك متابعة الحمل وطوارئ ومعمل الدم ومعمل الطفيليات وصيدلية وغير ذلك من العيادات المتخصصة.



