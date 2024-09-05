البيئة: الانتهاء من وضع خطة متكاملة لإدارة منظومة المخلفات بمختلف المحافظات

كتبت منال العيسوى

انتهت وزارة البيئة من وضع خطة لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة، ضمن دورها كمخطط ومنظم ومراقب للمنظومة، لـ 27 محافظة إضافة الى الإشراف على تصميم وتنفيذ البنية التحتية، وإعداد كراسات المواصفات والشروط ، المتعلقة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وكذلك تشغيل المحطات الوسيطة الثابتة ومصانع المعالجة والمدافن الصحية، كما تعمل وزارة البيئة على تهيئة المناخ الداعم لإشراك أصحاب المصلحة، وخاصة القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي.

ومن جانبها، أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، في تصريحات خاصة لليوم السابع، جاهزية الحاويات التي سيتم توزيعها على المدارس، ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، من أجل إرشاد النشء الصغير إلى أساليب الحفاظ على البيئة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، من خلال فصل المخلفات من المنبع وصولا الى مكوناتها الأساسية، وتوجيه كل مكون الى مصنع التدوير المختص بحيث تكون تجربة رائدة.