الاكتشاف المبكر يساعد على العلاج.. هيئة الدواء تكشف معلومات هامة عن سرطان الجلد

كتب وليد عبد السلام

أوضحت هيئة الدواء المصرية أن سرطان الجلد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا، ولكنه أيضًا أحد أكثر الأمراض التي يمكن الوقاية منها.​

وتابعت: التعرض لـ الأشعة فوق البنفسجية هو السبب الرئيسي لـ سرطان الجلد؛ لذلك يجب التأكد عند الخروج من حماية البشرة من أشعة الشمس.​

واستكملت: على الرغم من أن الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الجلد، إلا أنه قد يصيب الأشخاص من جميع أنواع البشرة، ويمكن للأفراد ذوي أنواع البشرة الداكنة أن يصابوا بسرطان الجلد، وغالبًا ما يتم اكتشاف السرطان لدى هؤلاء الأفراد في مرحلة متأخرة.​

وقالت: "يبدأ ظهور المرض على الجلد من الخارج؛ لذا يمكن الكشف عنه مبكرًا عن طريق إجراء فحص ذاتي للجلد، وفي حالة وجود بقعة على الجلد تنمو أو تنزف أو تتغير بأي شكل من الأشكال، يجب استشارة الطبيب، ويمكن علاج سرطان الجلد بشكل كبير عندما يتم اكتشافه في وقت مبكر".​