الإجازات الرسمية بالمدارس والجامعات خلال العام الدراسى 2024-2025

كتب محمود راغب

يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية، خاصة أن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم، يحرصون على الاحتفال بها، وتكون إجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة.

ويتساءل الكثير من المواطنين عن الإجازات الرسمية فى المدارس والجامعات في العام الدراسي 2024- 2025 .

وفيما يلى قائمة إجازات 2025 بالتواريخ والمناسبات، كما يلى..



7 يناير الثلاثاء عيد الميلاد المجيد.

25 يناير السبت ثورة 25 يناير.

30 مارس الأحد عيد الفطر المبارك.

31 مارس الاثنين أجازة عيد الفطر المبارك.

21 أبريل الاثنين عيد شم النسيم.

25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء.

1 مايو الخميس عيد العمال.

5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات.

6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك.

7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك.

26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.

30 يونيو الاثنين ثورة 30 يونيو.

23 يوليو الأربعاء عيد الثورة.

4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف.

6 أكتوبر الاثنين عيد القوات المسلحة.