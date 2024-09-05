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الأمم المتحدة: الوضع الإنسانى فى قطاع غزة يتجاوز الكارثة

الخميس، 05 سبتمبر 2024 08:38 م
الأمم المتحدة: الوضع الإنسانى فى قطاع غزة يتجاوز الكارثة غزة تحت القصف
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الأمم المتحدة أكدت أنها تفتقر إلى الوسائل اللازمة لدعم الفلسطينيين في غزة، موضحة أن الوضع الإنساني بالقطاع يتجاوز الكارثة، وأكثر من مليون شخص في جنوب ووسط غزة لم يتلقوا حصصا غذائية منذ بداية أغسطس، والمرافق الطبية بالضفة الغربية تتعرض لحصار شبه كامل منذ أكثر من أسبوع، وعلى القوات الإسرائيلية التزام معايير تطبيق القانون الدولي في الضفة الغربية".


وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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