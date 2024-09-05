افتتاح برنامج التدريب الدولى لدراسات تخزين الكربون والاستكشافات البحرية بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتح مركز الحد من المخاطر البحرية برئاسة الدكتور عمرو حمودة رئيس المركز بالتعاون مع شركات البترول الدولية مع مكتب نقل التكنولوجيا ونادى ريادة الاعمال برئاسة الدكتورة سوزان الغرباوى بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد المعسكر التدريب الدولى بعنوان تكنولوجيا تخزين الكربون.

حيث يشارك في المعسكر متدربين من عدد سته دول وهم السعودية – المكسيك – رومانيا – ازرابيجان – فنزويلا - أندونيسيا بالإضافة الى عدد أربعة وعشرون مشترك من الجامعات المصرية من أقسام الجيولوجيا والجيوفيزياء. حيث ينعقد معسكر التدريب بفرع المعهد بالإسكندرية برعاية الدكتورة عبير منير مدير الفرع والاستاذة الدكتورة علا عبد الوهاب رئيسة الشعبة البيئة البحرية.

وقال الدكتور عمرو حمودة بأن المعسكر يمثل علامة فارقة مهمة في التزامنا بنقل التكنولوجيا وبناء القدرات الى طلاب الجامعات المصرية من خلال مبادرات التدريب الدولى في هذا المجال، بالإضافة الى تسهيل تبادل المعرفة وتنمية المهارات من خلال تجميع الطلاب من مصر ومختلف الدول لتبادل المعرفة حول القضايا المتعلقة بالبيئة البحرية وبخاصة دراسات الكربون وتأثيرات التغييرات المناخية.

وأضاف إننا نعمل على تعزيز شبكة عالمية من العلماء والمهتمين الطموحين المكرسين للاستدامة البيئية، وقد شجع المشاركين على ضرورة الاستفادة القصوى من هذه الفرصة. من خلال تبادل المعرفة وكسب المعرفة من المدربين المتميزين لدينا، والاستفادة من التدريب العملى على السفن البحثية. وقد تم تكريم العديد من العلماء في هذا المجال ضمن فاعليات الافتتاح.



