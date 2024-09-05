اجتماع وزارى يقر مشروع الملف الاقتصادى والاجتماعى للقمة العربية المقبلة

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أقر المجلس الاقتصادى والاجتماعى للجامعة العربية على المستوى الوزارى فى دورته الـ 114، مشروع الملف الاقتصادى والاجتماعى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورته العادية الـ 34 المقرر لها 2025 بجمهورية العراق فى صورته الأولية.

وتتضمن الموضوعات المقترح تضمينها في الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك، فضلا عن مناقشة التقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي.

ويشمل الملف الأولي الاقتصادي والاجتماعي للقمة المقبلة إعلان مبادئ حول مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية، والاستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل - المحدثة.

كما يتضمن الملف الموضوعات التي تقترحها الدول الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، وفق معايير عرض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية على القمة.

ودعا المجلس الاقتصادى والاجتماعى الدول الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة إلى موافاة الأمانة العامة بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التنموية التي ترغب في إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للدورة العادية (34) لمجلس الجامعة على مستوى القمة.