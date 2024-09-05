اليوم السابع
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إطلاق نار نحو القنصلية الإسرائيلية فى ميونيخ ومقتل منفذ العملية

الخميس، 05 سبتمبر 2024 11:17 ص
إطلاق نار نحو القنصلية الإسرائيلية فى ميونيخ ومقتل منفذ العملية الشرطة الالمانية - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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أعلنت الشرطة الألمانية مقتل شخص، أطلق النار خارج القنصلية الإسرائيلية في ميونخ.

وشهد محيط القنصلية، تعزيزات أمنية بعد حادث إطلاق نار.

وقالت الشرطة الألمانية، إنه لا دليل على وجود مشتبهين آخرين بإطلاق النار بمحيط قنصلية إسرائيل بميونخ.

 

 

 







الشرطة الالمانية

المانيا

اسرائيل

القنصلية الاسرائيلية




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