إطلاق نار نحو القنصلية الإسرائيلية فى ميونيخ ومقتل منفذ العملية

كتب سمير حسنى

أعلنت الشرطة الألمانية مقتل شخص، أطلق النار خارج القنصلية الإسرائيلية في ميونخ.

وشهد محيط القنصلية، تعزيزات أمنية بعد حادث إطلاق نار.

وقالت الشرطة الألمانية، إنه لا دليل على وجود مشتبهين آخرين بإطلاق النار بمحيط قنصلية إسرائيل بميونخ.