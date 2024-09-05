إطلاق أول تطبيق إلكترونى بمصر لاستدعاء الأطباء داخل مستشفيات جامعة المنصورة

الدقهلية - سارة الباز

تستعد جامعة المنصورة لتفعيل نظام الإستدعاء الإلكترونى للأطباء من مختلف التخصصات، والذى يعتبر أول نظام إلكتروني في مصر يتم تصميمه لتلبية احتياجات المستشفيات الجامعية و المراكز الطبية المتخصصة واقسام الطوارئ بالجامعة لمناظرة المرضى من تخصصات أخرى باستدعاء الطبيب المختص إلكترونيا بتطبيق موبايل يستخدمه كافة أعضاء الطاقم الطبي فى جميع التخصصات، و ذلك بعد اعتماد مجلس إدارة المستشفيات الجامعية فى شهر مايو الماضي.

وأكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة أن التطبيق يهدف إلى سرعة، ودقة وتوثيق طلب الإستشارات الطبية بين الأطباء، وأعضاء هيئة التدريس من التخصصات المختلفة على مدار 24 ساعة، مما يسهم في دقة وسرعة اتخاذ القرارات الطبية الهامة التي تتعلق بصحة المريض، مؤكدا على حرص الجامعة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والتى تولى إهتماما كبيرا بتطوير منظومة المستشفيات الجامعية، و تعزيز التحول الرقمى للخدمات المقدمة من أجل العمل على تلبية احتياجات المواطنين فى خدمات صحية على أعلى مستوى، وذلك فى ظل تحقيق أهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.

ويعتمد النظام على تشغيل تطبيق إلكتروني على هواتف الأطباء يقوم من خلاله باستدعاء تخصص اخر مطلوب للمريض، ويحدد السبب الرئيسي لطلب الاستشارة والمهلة المحددة للحضور، ويقوم طبيب التخصص الآخر باستقبال تنبيه بالاستدعاء على هاتفه المحمول و مكان المريض و مكان تواجده، ويتم توثيق حضور الطبيب لتلبية الإستدعاء و الإستشارة، و بعد كتابة الرد يقوم الطبيب بانهاء الاستشارة مع كتابة و تحديد التوصيات الرئيسية ، و يرتبط التطبيق بواجهة خاصة بالمتابعة و الرصد بشكلٍ إلكتروني للتأكد من إتمام الرد على الإستشارات الطبية في الوقت الملائم يمكن من خلالها إدارة المستشفى أو المركز متابعتها و كذلك إدارة الكلية و إدارة الجامعة.

جدير بالذكر أن جامعة المنصورة كانت قد بدأت تفعيل منظومة الحجز الألكتروني بشكل كامل فى سبتمبر 2030 في إطار التحول الرقمي للخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة.