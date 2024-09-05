إزالة 114 حالة ضمن الموجة الــ23 لإزالة التعديات فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الــ23 لإزالة التعديات التى تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال اطلاعه على تقرير الإدارة العامة للأملاك، تضمن الإشارة إلى أنه تمت أمس إزالة 18 حالة على مساحة 19 قيراط، ليصل إجمالي ما تمت إزالته "منذ بدء المرحلة السبت الماضي وحتى صباح اليوم" إلى 114 حالة ( 42 حالة على 685 مترا أملاك دولة + 72 حالة على 4.4 أفدنة أرض زراعية خاصة)، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة " الموجة 23" يتم تنفيذها على 3 مراحل ، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 6 إلى 26 يوليو الماضي ، وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 3 إلى 23 أغسطس الجاري، وتم خلالهما إزالة 514 حالة بالمرحلتين "تعد ببناء مخالف على أراض أملاك دولة وأراض زراعية خاصة "، وتختتم بالمرحلة الثالثة التي يتم عقدها في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر الجاري.