اليوم السابع
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أنور قرقاش: زيارة الرئيس السيسى إلى تركيا خطوة مهمة تحمل رؤية إيجابية للمستقبل

الخميس، 05 سبتمبر 2024 01:31 م
أنور قرقاش: زيارة الرئيس السيسى إلى تركيا خطوة مهمة تحمل رؤية إيجابية للمستقبل الرئيس السيسى ونظيره التركى
وكالات الأنباء

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أشاد المستشار الدبلوماسى لرئيس الإمارات الدكتور أنور قرقاش، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى تركيا، مؤكدًا أنها خطوة مهمة نحو تعزيز جسور التواصل الإقليمى.

وكتب قرقاش، فى تغريدة عبر صفحته الرسمية بمنصة X: "زيارة فخامة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى إلى تركيا خطوة مهمة نحو تعزيز جسور التواصل الإقليمى، وتحمل في طياتها رؤية إيجابية للمستقبل".

وأضاف الدول العربية والإقليمية مطالبة اليوم بالتواصل والتعاون وترتيب أولوياتها للتصدي للتحديات وتحقيق الازدهار والاستقرار المشترك".

 

 

 







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