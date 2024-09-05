أمن القليوبية يكشف تفاصيل العثور على جثة شخص بكفر شكر.. زوجته قتلته

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من كشف لغز العثور على جثة شخص بمياه النيل بمدينة كفر شكر، حيث تبين أن الجثة لشخص مقيم بمدينة قليوب، وقتلته زوجته بالاتفاق مع اثنين آخرين، واتفقت معهما على التخلص منه بقتله وإلقاء جثته فى نهر النيل بالقناطر الخيرية، إلا أن الجثة ظهرت فى منطقة كفر شكر، وتم انتشالها وألقى القبض على الزوجة والمتهمين، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من العقيد أحمد عصر رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، يفيد العثور على جثة شخص طافية على مياه النيل بمنطقة كفر شكر، وانتقلت أجهزة الأمن وبمناظرة الجثة تبين أنها لعامل يرتدى ملابسه كاملة وتوجد بها عدة إصابات.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها العام وبالفحص والتحرى تبين أن المجنى عليه من منطقة قليوب وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجنى عليه، حيث قامت بالاتفاق مع أحد الأشخاص على التخلص منه إثر خلافات زوجية بينهما.

فقام الثانى ويدعى "ج ج" بالاتفاق مع صديق له يدعى "ا ع" على التخلص المجنى عليه وفى سبيل تنفيذ جريمتهما اتفقا مع الزوجة على وضع مخدر للزوج فى كوب عصير وبعد أن يغيب عن الوعى تقوم بالاتصال بهما للحضور للتخلص منه.

وقامت الزوجة بوضع المخدر للمجنى عليه فى كوب العصير وعقب ذلك حضر المتهمان وقاما بالتخلص منه بقتله ثم قاما بوضع الجثة فى جوال ونقله إلى مدينة القناطر الخيرية وإلقاء الجثة فى نهر النيل وظهرت بعد ذلك فى منطقة كفر شكر.

وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.