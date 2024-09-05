آخر موعد لسداد رسوم تقنين أراضى الدولة فى الأقصر الأحد

الأقصر - أحمد مرعى

حددت محافظة الأقصر يوم 8 سبتمبر الأحد المقبل، ليكون آخر موعد ومهلة للأهالى لدفع رسوم الفحص والمعاينة لاستكمال إجراءات تقنين أراضى الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم سداد الرسوم، وذلك بناء على تعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأكد محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة أنه على المواطنين الذين تقدموا لتقنين الأراضى فى ظل العمل بالقانون 144 لسنة 2017، ولم يقوموا بسداد رسوم الفحص أو المعاينة او كلاهما، ضرورة التوجه لمركز المعلومات بديوان عام المحافظة (منظومة تقنين الأراضى) لدفع رسوم الفحص والمعاينة لاستكمال إجراءات التقنين، موضحاً أنه حال عدم الاستجابة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد الأرض، وهذا بحد أقصى يوم الأحد الموافق 8/9/2024.

فيما عقد محافظ الأقصر اجتماعاً لمناقشة ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، للوقوف على الأرقام النهائية لهذه المنظومات، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر، وهدى المغربي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن ومسئولى ملفات التقنين والتصالح.

وخلال الاجتماع تم استعراض ملف تقنين الأراضي طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، وتقرير شهادة البيانات على منظومة المراكز التكنولوجية طبقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، كما استعرض مقارنة تقارير شهادة البيانات كإجمالى للمحافظة، وكذا تم استعراض تواريخ التقارير وإجمالى الطلبات المقدمة وإنجاز المراكز والمدن وما تم إنجازه من المتغيرات بالديوان العام والمراكز والمراكز والإدارات الهندسية وإدارات الأملاك.