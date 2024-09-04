7 خطوات تحميك من الوقوع فى فخ الاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى

كتبت أمنية الموجى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعدد من الأشخاص خارج البلاد، بعد قيامه بشراء العديد من المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني على شبكة الإنترنت باستخدام بيانات بطاقات دفع الإلكتروني خاصة بأحد البنوك الأجنبية بإحدى الدول الأجنبية، والتي وردت عليها العديد من الاعتراضات من عملاء تلك البنوك الأجنبية لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم فى إتمام عمليات شرائية داخل البلاد، ورفضهم سداد قيمة تلك العمليات لعدم قيامهم بإتمامها، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق احتيالية.

وحذرت الجهات المختصة كثيرًا من النصب والاستيلاء على البيانات الخاصة ببطاقات الدفع الإلكتروني، ونشرت العديد من الإعلانات التوعوية، لمواجهة مثل هذه الجرائم، وحددت العديد من الطرق للحماية من الوقوع في مأزق النصابين.

1- لا تعطى رقم بطاقتك السرّي لأي شخص عند إجراء عمليات الشراء، وأتمم العملية بنفسك.

2- لا تشارك معلومات بطاقة ائتمانك عبر الهاتف أو الرسالة النصيّة أو البريد الإلكتروني، وتجنب الرد على مكالمات تحديث البيانات.

3- قم بتغيير بطاقتك كلّ 4 إلى 6 أشهر. اطلب من مصرفك بطاقات بديلة في فترات قصيرة، بخاصةٍ إذا كنت متسوّقاً عبر الإنترنت.

4- حاول بيدك أن تتأكد من عدم وجود جهاز تزوير غير قانوني في المكان المخصص للبطاقة في الصرّاف الآلي يمكن أن ينقل معلومات بطاقتك من دون معرفتك.

5- لا تصوّر بطاقات الائتمان credit أو بطاقات السحب debit الخاصة بك باستخدام الهاتف، تجنبًا للسرقة حال فقدان الهاتف المحمول.

6- حدد مواعيد تلقائيّة لدفع الفواتير عبر الإنترنت، حتى لا تتم إعادة إدخال معلومات بطاقتك أو استخدامها أكثر من المطلوب.

7- تأكّد أنّ كلّ من بطاقات السحب والائتمان الخاصّة بك لديها خدمة الربط الهاتفي والرسائل النصية.