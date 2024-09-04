20 شركة أمريكية تشارك فى المعرض الدولى للطيران بالعلمين

كتب زكى القاضى

‎حضرت القائمة بأعمال السفيرة الأمريكية إيفينيا سيديراس المعرض الدولي الأول للطيران في مصر في مدينة العلمين، أمس الثلاثاء، حيث تشارك 20 شركة أمريكية فى المعرض.

‎ووفقا لبيان من السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الأربعاء، أكدت سيديراس ومستشار الوزير للشؤون التجارية سكوت بوزيل اهتمامهما بمناقشة الإمكانات التي تتمتع بها الشركات الأمريكية في تطوير اقتصاد مصر، وخاصة في قطاع الطيران والفضاء.

‎بعد الجولة، قالت القائمة بأعمال السفيرة الأمريكية سيديراس: "نحن متحمسون لحضورنا المعرض الدولي الأول للطيران في مصر اليوم في العلمين، ودعم شراكة دفاعية وأمنية وتجارية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة، لدينا وفد بارز من القوات الجوية الأمريكية معنا اليوم، حيث التقينا بشركاء مصريين، وقد تواصلنا مع عدد من الشركات الأمريكية، نحن هنا لدعم وبناء فرص العمل في مصر وفي جميع أنحاء المنطقة ومتحمسون لمشاهدة التطوير والنمو في مصر في الساحل الشمالي وأبعد اتجاها للغرب".

‎وأكد الوزير المفوض للشؤون التجارية سكوت بوزيل أنه "متحمس للغاية لمعرفة آفاق الشركات الأمريكية في السوق المصرية وأي فرصة أخرى للمساهمة ليس فقط في تطوير قطاع الطيران والدفاع ولكن أيضًا لتقديم خبراتهم. ونأمل أن يساعد ذلك في تشجيع الجيل القادم من المصريين على الانضمام إلى قطاع تطوير الطيران والفضاء".