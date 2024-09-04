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177 يوما.. تعرف على موعد بداية شهر رمضان 2025

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 03:30 ص
177 يوما.. تعرف على موعد بداية شهر رمضان 2025 أجواء رمضان - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يتبقى حوالى 177 يوما على بداية شهر رمضان 2025، ويتساءل الكثير من المواطنين عن موعد أول أيامه، وتشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان مرتقب له أن يكون يوم السبت أول مارس 2025، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

شهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

والأشهر الهجرية هى: 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأولى – 6 جمادى الآخرة – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة.







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