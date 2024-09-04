100 يوم صحة بالمنيا.. 987 ألف خدمة طبية خلال شهر أغسطس الماضى

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا ، أن مديرية صحة بالمنيا قدمت 987 ألف و580 خدمة طبية من خلال حملة "100 يوم صحة" على مدار شهر أغسطس الماضى ، منذ إطلاق النسخة الثانية، من حملة 100 يوم صحة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، والاهتمام بالصحة العامة لكافة فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية.

استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، تقرير مديرية الصحة حيث أن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة قدمت خدمات طبية لـ عدد 102209من السيدات وحصولهن على وسائل منع حمل، والكشف على 122192 حالة تنظيم الأسرة، و127868 زيارة منزلية للرائدات الريفيات، فيما قدمت المديرية ندوات للتوعية والتثقيف الصحى لعدد 1375 مواطنا ، فضلاً عن تقديم 136582 خدمة بالعيادات الخارجية، وإجراء 15737 أشعة، وكما تم 21086 تحليلاً طبيا، بالإضافة إلى صرف العلاج لـ 123605 حالة ، و تقديم 9867 جلسة غسيل كلوى و 3913 علاج طبيعى وتقديم 23350 خدمة بعيادات الأسنان.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن من ضمن جهود المديرية تقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بلغ عددها 23810 حالات وخدمات الرعاية المركزة لـ 2661 حالة وخدمات أخرى لحضانات ورعايات الأطفال لـ 4030 طفلاً ، كما بلغ عدد الحالات المحجوزة بالأقسام الداخلية 10873 حالة ، إلى جانب تقديم 86764 خدمة صحية لطب الأسرة ، فضلاً عن تنفيذ 67692 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية وتقديم 13568 خدمة طوارئ ، و 5056 خدمة ضمن حملة" قلبك امانة" ، بالإضافة إلى تقديم 51418 خدمة متابعة أطفال و 17835 متابعة حمل، وتقديم 11958 خدمة فحص الغدة الدرقية.

