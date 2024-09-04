‎نجاح مستشفى أبو قير العام بالإسكندرية فى إجراء عمليات انسداد المرارة الحصوية لأول مرة

الإسكندرية جاكلين منير

نجح فريق الجراحة بمستشفى أبو قير العام بالإسكندرية ، لأول مرة في تنفيذ عمليتين لمريضة صفراء انسدادية نتيجة حصوة بالقناة المرارية الجامعة مصدرها المرارة من خلال اجراء واحد ، حيث تم إجراء عملية منظار القنوات المرارية و استخراج الحصوة لعلاج الانسداد بالقناه المرارية الجامعة وكذلك استئصال المرارة بالمنظار في جلسة واحدة لمريضة كانت تعاني من التهاب حصوي حاد بالمرارة، حيث تسببت إحدى الحصوات في انسداد القناة المرارية الجامعة وارتفاع نسبة الصفراء في الدم.

وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وتحت إشراف الدكتور أحمد فؤاد مدير عام الطب العلاجي، وتحت قيادة الدكتور النادي النادي يوسف مدير مستشفى أبو قير العام ، واهتماماً بالارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية و تقديم أفضل جودة و رعاية للمرضى،

‎و تمت العمليتان بنجاح في جلسة واحدة، مما مكن من تجنب تعرض المريضة للتخدير مرتين في عمليتين منفصلتين، بينما كان من المتعارف عليه في السابق ان تتم كل عملية منهما بتخدير خاص ودخول المستشفى منفصل.

وقد شارك في إنجاح هذه العملية بتنسيق وتناغم مثمر كل من:الدكتور حمادة عبد السميع استشاري جراحات الجهاز الهضمي و رئيس قسم الجراحة بالمستشفى، الدكتورة وفاء حسن رئيس قسم التخدير بالمستشفى، و نخبة من فريق التمريض المتميز بمستشفى أبو قير العام

وقد تم تقديم أفضل رعاية للمريضة قبل وبعد الجراحة من خلال الطاقم الطبي المختص.

‎وأعربت الدكتورة غادة ندا عن فخرها بفريق العمل وروح التعاون والتنسيق المثمر بينهم، وتميز المستشفى بتواجد منظار قنوات مرارية ومنظار جراحي وتوفر الكوادر الطبية الماهرة التي قامت بالعمليتين في نفس الاجراء،مما وفر الكثير من الوقت على المريضة وتجنبها من التعرض لعمليتين منفصلتين مما عاد بالنفع على المريضة.