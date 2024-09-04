وكيل "صحة البحيرة" يتفقد مستشفى حميات دمنهور للوقوف على جاهزيتها

البحيرة -ناصر جودة

تفقد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اليوم الأربعاء، مستشفى حميات دمنهور للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت الجولة المرور على بعض أقسام المستشفى، للاطمئنان على سير العمل، والتأكد من توافر كافة الأدوية وكافة المستلزمات الطبية والوقائية بكميات كافيه بالمستشفى، كما تم تفقد أقسام الأشعة والاستقبال والطوارئ، حيث تواجد الفريق الطبي من الأطباء والتمريض والمعاونين علي رأس العمل.

ووجه وكيل وزارة الصحة على أهمية سرعة الانتهاء من صيانة أى أجهزة معطلة مراجعة المخازن وسرعة الانتهاء من الرواكد والكهنة بالمستشفى ووضع خطة للاستخدام الأمثل لها، واستغلال كل ما هو متاح ترشيدًا للنفقات.

ووجه وكيل وزارة الصحة على أهمية سرعة الانتهاء من صيانة أي أجهزة معطلة مراجعة المخازن وسرعة الانتهاء من الرواكد والكهنة بالمستشفى ووضع خطة للإستخدام الأمثل لها، واستغلال كل ما هو متاح ترشيدًا للنفقات.