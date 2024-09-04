وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ جنوب سيناء موقف المشروعات التنموية

كتب: علي عبد الرحمن

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات.

وخلال الاجتماع تم مناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024 / 2025 والتي تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات في مدن المحافظة المختلفة ، حيث أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة و الشركات المنفذة لتلك المشروعات للإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المخططة للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني جنوب سيناء .

كما أشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود التى تبذلها المحافظة لتنفيذ مختلف المشروعات فى عدد من المدن والمناطق المختلفة بجنوب سيناء والتى ستحقق نقلة حضارية لأهالى المحافظة فى ظل ما تمتلكه المحافظة من مقومات تاريخية وسياحية وآثرية ودينية وعالمية .

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء الى المتابعة المستمرة التي يقوم بها لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية علي أرض الواقع ، ورفع كفاءة وتطوير جميع القطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين بصورة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المجالات.

كما شهد اللقاء استعراض استعدادات محافظة جنوب سيناء لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار وتكثيف تطهير وتنظيف كافة مخرات السيول بمدن المحافظة بما يساهم في حماية المواطنين

والممتلكات من أخطار السيول، وضمان سلامة البنية التحتية.

كما تم خلال الاجتماع بحث ما حققته المرحلة الثالثة من الموجة ٢٣ لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، وكذا متابعة جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين وخاصة قبل انطلاق العام الدراسي :



وأشادت وزيرة التنمية المحلية خلال اللقاء بجهود محافظة جنوب سيناء للسيطرة على الأسواق وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وإقامة المعارض والمنافذ بجميع مدن المحافظة والاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة فى هذا الشأن.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه تم إقامة عدد من معارض " أهلا مدارس" بعدد من المدن لتوفير كافة مستلزمات المدارس من زى مدرسي وحقائب وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع للتخفيف عن كاهل المواطنين،

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ جنوب سيناء جهود المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة بسهولة ويسر والاستفادة من التحول الرقمى في جميع المدن وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية بما يحقق رضا أبناء جنوب سيناء .