اليوم السابع
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الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 07:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزيرة البيئة: 5 مصانع أسمنت تؤجر مصانع لتدوير المخلفات لاستخدام RDF

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 06:15 م
وزيرة البيئة: 5 مصانع أسمنت تؤجر مصانع لتدوير المخلفات لاستخدام RDF تشغيل مصانع الاسمنت بنسبة من مرفوضات المخلفات
كتبت منال العيسوى

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن قرار مجلس الوزراء لمنع استيراد المخلفات، ساعد على تشجيع قيام صناعة تدوير المخلفات وخاصهRDF، مؤكدة أنه تم الوصول لمليون و200 ألف يتم إنتاجها من الـRDF، مؤكدة أن هناك 5 مصانع أسمنت تقوم بتأجير مصانع لتدوير المخلفات لإنتاجه لدعم صناعة الأسمنت والاستثمارات الخاصة بها، حيث أن برنامج الحكومة يستهدف خلال السنوات الثلاثة المقبلة يسعى الى زيادة نسبة التدوير وهو ما ينتج عنه زيادة نسبة الجمع وتقليل نسبة الدفن الآمن.

وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الدولة حريصة على إشراك القطاع الخاص المصرى فى منظومة المخلفات البلدية الصلبة، والشركات الوطنية العاملة فى مجال المخلفات، وطرح عدد من  مشروعات البنية التحتية بالمنظومة، لإداراتها والحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر، أن وزارة البيئة والتنمية المحلية شهدت منذ أيام مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع في محافظة الغربية لانتاج الاردى اف ومعالجة وإعادة تدوير المخلفات.

 







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