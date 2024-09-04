هل يمكن انتقال أمراض القلب بالوراثة؟ وزارة الصحة تجيب

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن هناك طبعة جينية وراثية تنتقل من خلالها أمراض القلب، لذلك كل شخص لديه فرد في العائلة من الدرجة الأولى (أب) - أم - شقيق) يعاني من مرض القلب يجب عليه الكشف مبكرًا، وقياس نسبة الكوليسترول والضغط والسكر، للاطمئنان على كفاءة عضلة القلب وضخ الدم في الشرايين.

كانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن تفاصيل خدمات حملة قلبك أمانة للاكتشاف المبكر والتوعية بالمخاطر القلبية، مشيرة إلى أنه يتم تقديم الخدمات مجانا.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تقديم الخدمات الطبية لـ600 ألف مواطن ضمن حملة "قلبك أمانة"، للاكتشاف المبكر والتوعية بالمخاطر القلبية والوعائية الناتجة عن الإصابة بالأمراض غير السارية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تقدم خدماتها للمواطنين من خلال 401 منشأة رعاية أولية (وحدات صحية ومراكز طبية)، بـ 21 محافظة، وتستهدف المواطنين من الفئة العمرية 18 عامًا، وذلك من خلال تطبيق برنامج مسح واكتشاف مبكر للأمراض غير السارية ( ضغط ـ سكر ) وعوامل الخطورة للإصابة بها.

ومن جانبها، قالت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إن حملة "قلبك أمانة" تهدف إلى الاكتشاف المبكر لأمراض القلب وعوامل الخطورة والإدارة السليمة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى نشر الوعى الصحى بأهمية اتباع نمط حياة صحى متمثل فى التغذية السليمة وممارسة الأنشطة الرياضية والإقلاع عن التدخين.