مصر للطيران للصيانة أول مركز صيانة وإصلاح معتمد من أيرباص فى أفريقيا

كتب محمود عبد الغني - رحاب نبيل

أعلنت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية عن توقيع مذكرة تفاهم مع أيرباص، الشركة الأوروبية الرائدة عالميًا فى تصنيع الطائرات، وهذه الشراكة ستؤدى إلى تعزيز مكانة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية كشركة رائدة فى خدمات صيانة وإصلاح الطائرات.

ومن جانبه صرح المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران فى بيان له، أنه بموجب مذكرة التفاهم، ستصبح مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية أول مركز صيانة معتمد لصيانة وإصلاح الطائرات من طراز أيرباص فى أفريقيا، مضيفًا أن هذا الاعتماد يعكس القدرات الفنية الاستثنائية للشركة والتكنولوجيا الحديثة التى تتمتع بها والتزامها بتقديم أعلى معايير الجودة والسلامة فى صيانة الطائرات.

وقال المهندس وليد الخفيف، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إن هذا التعاون لن يعزز قدراتنا على تقديم خدمات صيانة عالمية المستوى لعملائنا فحسب بل سيساهم أيضًا فى نمو صناعة الطيران فى أفريقيا والتى تحتاج إلى المزيد من الشراكات للوصول لمستوى أفضل.

وأوضح أن الشراكة ستمكن شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية من تقديم مجموعة أوسع من خدمات الصيانة لأسطول الطائرات من طراز أيرباص، بما فى ذلك الصيانة المجدولة وغير المجدولة، وإصلاح وحدات الطائرات، وتقديم الدعم الفنى، الأمر الذى سيستفيد منه عملاء شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وسيساهم أيضًا فى تطوير صناعة الطيران فى أفريقيا.

وفى هذا الصدد، قال ميكائيل هوارى، رئيس شركة أيرباص فى أفريقيا والشرق الأوسط: "نفخر بتعزيز تعاوننا مع شركة مصر للطيران من خلال هذه الاتفاقية الجديدة، كما نؤكد على التزامنا بتوسيع قدرات الصيانة والإصلاح وتجديد الطائرات فى منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك من خلال تعزيز التعاون الهادف إلى رفع معايير الصيانة ودعم النمو المستدام على مستوى قطاع الطيران ونعمل مع شركائنا على بناء نظام بيئى أقوى وأكثر مرونة لقطاع الطيران فى مصر، ونتطلع إلى سنوات عديدة أخرى من التعاون المثمر فى المستقبل.