مصر للطيران تحتفل مع وفد إيرباص بتوقيع عقد لتوريد حزم تدريبية خاصة بطراز A350

كتب محمود عبد الغني - رحاب نبيل

علي هامش فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء المقام بمطار العلمين الدولي في الفترة من 3-5 سبتمبر 2024، احتفلت أكاديمية مصر للطيران للتدريب بتوقيع عقد شراكة مع شركة Airbus المصنعة للطائرات من طراز A350-900، والتي تعاقدت عليها مصرللطيران دعماً لأسطولها.

ويتضمن عقد الشراكة توريد الحزم التدريبية الخاصة بتدريب المهندسين على ذات الطراز وفقاً لأحدث النظم التدريبية وهو نظام (Learn by doing) “ACT” Airbus Competency Training، وقيام أكاديمية مصر للطيران باعتماد التدريب من سلطة الطيران المدنى المصرى (ECAA) وكذلك وكالة الإتحاد الأوروبى لسلامة الطيران (EASA).

وقد تم التقاط صورة تذكارية تجمع وفد أكاديمية مصرللطيران للتدريب برئاسة الطيار وليد سليمان رئيس الأكاديمية ويضم كلا من مصطفي عبد العال مدير عام الإدارة العامة للتسويق والمهندسة نهي صبري دياب مدير إدارة تحديث وتطوير البرامج مع وفد شركة Airbus احتفالا بالتوقيع وتعزيزا لأواصر التعاون المشترك بين الطرفين.