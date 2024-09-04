اليوم السابع
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مصرع شاب تعرض لاعتداء خلال مشاجرة في البدرشين

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 10:16 م
مصرع شاب تعرض لاعتداء خلال مشاجرة في البدرشين مشاجرة ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شاب مصرعه نتيجة تعرضه لاعتداء خلال مشاجرة بإحدى قرى البدرشين، بسبب خلافات أسرية، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في قرية تابعة لمركز البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

وتبين من خلال التحريات، أن شابا تعرض لاعتداء خلال التشاجر مع آخرين تربطه بهم علاقة قرابة، بسبب خلافات أسرية.
ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 







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